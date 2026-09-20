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Hatay Erzin'de 2 katlı evde çıkan yangın can kaybı olmadan kontrol altına alındı

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Hatay Erzin'de 2 katlı evde çıkan yangın can kaybı olmadan kontrol altına alındı
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Hatay'ın Erzin ilçesindeki Mustafalı Mahallesi'nde 2 katlı evin üst katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesi yangının büyümesini önledi; yaralanma ve can kaybı yaşanmazken ev zarar gördü.

Hatay'ın Erzin ilçesinde 2 katlı evin üst katında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Erzin ilçesi Mustafalı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edilerek müdahale çalışması başlatıldı.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak yangının büyümesinin önüne geçildi. Yangında; yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının ardından ekipler tarafından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alınırken, yangında ev zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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