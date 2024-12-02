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Hatay'da Zeytin Posası Yangın Çıkardı

Hatay'da Zeytin Posası Yangın Çıkardı
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde zeytin sıkımından geriye kalan posanın döküldüğü alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri ve kepçe yardımıyla kontrol altına alındı.

Hatay'da zeytin yağı sıkımdan geriye kalan zeytin posası alevlere teslim oldu.

Yangın, Yayladağı ilçesi Karacurun Mahallesi'nde yaşandı. Zeytin hasadının devam ettiği bölgede sıkımdan geriye kalan posasının döküldüğü alanda yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve kepçe yardımıyla söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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