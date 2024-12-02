Hatay'da Zeytin Posası Yangın Çıkardı

Hatay'da zeytin yağı sıkımdan geriye kalan zeytin posası alevlere teslim oldu.

Yangın, Yayladağı ilçesi Karacurun Mahallesi'nde yaşandı. Zeytin hasadının devam ettiği bölgede sıkımdan geriye kalan posasının döküldüğü alanda yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve kepçe yardımıyla söndürüldü. - HATAY