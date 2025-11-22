Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı
Hatay'da 7 katlı apartmanın en alt katında bulunan galeride çıkan yangında yanarak can veren erkek şahsın geçmiş dönemde Belen İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Volkan Cansever olduğu ortaya çıktı.
Dün, Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yer alan 7 katlı apartmanın en alt katında bulunan oto galeride nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı.
2 KİŞİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Yangın sonrası iş yerinden çıkan dumanları apartmanın içerisini sardı. Yangında; alevler arasında kalan 2 kişi yanarak can verdi. Dumandan etkilenen 14 kişi ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
ALEVLERİN ARASINDA CAN VEREN KİŞİNİN EMNİYET MÜDÜRÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, yangında hayatını kaybeden 2 kişiden erkek şahsın eski Belen Emniyet Müdürü Volkan Cansever olduğu ortaya çıktı. Yaşamını yitiren kadının kimliğinin tespiti için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
