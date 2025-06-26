Hatay'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Bir Şahıs Tutuklandı
Antakya'da yapılan operasyonlar sonucu uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan M.Ç. yakalanarak tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda şahıs, 3 yıl 2 ay 12 gün hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar da; uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 2 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan M.Ç. Antakya Narlıca Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa