Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde ve Silah Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir ikamette çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Dörtyol Özerli mahallesinde bulunan İ.E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 18,1 gr Metamfetamin, 1 adet Sentetik Ecza, 11,02 gram Sentetik Kannabinoid, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 adet ruhsatsız silah, 129 adet 7,65 mm, 26 adet 9,19 mm, 57 adet 12 mm fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şahıs hakkında uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. - HATAY