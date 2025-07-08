Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde ve Silah Ele Geçirildi

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde ve Silah Ele Geçirildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan bir uyuşturucu operasyonu sonucu, bir ikamette 18,1 gram metamfetamin, sentetik ecza, sentetik kannabinoid ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Şahıs hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir ikamette çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Dörtyol Özerli mahallesinde bulunan İ.E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 18,1 gr Metamfetamin, 1 adet Sentetik Ecza, 11,02 gram Sentetik Kannabinoid, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 adet ruhsatsız silah, 129 adet 7,65 mm, 26 adet 9,19 mm, 57 adet 12 mm fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şahıs hakkında uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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