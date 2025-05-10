Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 61,35 Gram Eroin ve 2 Tutuklama
Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 61,35 gram eroin ele geçirilirken, H.B. ve M.A.B. isimli iki kişi tutuklandı. Emniyet müdürlüğü, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle mücadeleye devam ediyor.
Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 61,35 gram ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Erzin ilçesinde takip sonucu durdurulan H.B. ve M.A.B. isimli şahısların yapılan üst aramasında 61,35 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk olunan H.B. ve M.A.B. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa