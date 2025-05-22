Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 30,13 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Yeşilköy Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilde narkotik eşliğinde yapılan aramada 30,13 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak İ.G, O.A.A. ve İ.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen O.A.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şahısla hakkında ise yasal işlem yapıldı. - HATAY