Hatay'da TOFAŞ Otomobilinin Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilen TOFAŞ marka otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp hastaneye sevk edildi.
Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TOFAŞ marka otomobil, yol kenarına devrildi. Kazada araçta yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındılar. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa