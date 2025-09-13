Haberler

Hatay'da TOFAŞ Otomobilinin Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Hatay'da TOFAŞ Otomobilinin Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilen TOFAŞ marka otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp hastaneye sevk edildi.

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına devrilen TOFAŞ'taki 2 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TOFAŞ marka otomobil, yol kenarına devrildi. Kazada araçta yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındılar. - HATAY

