Tır ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı

Hatay'da tır ile işçi servisinin çarpışmasıyla yaşanan kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Payas - İskenderun yolu Sarıseki mevkiinde yaşandı. Kazada, tır ile fabrikadan çıkan işçileri taşıyan servis otobüsü çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yaralı işçiler ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kazada 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı