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Hatay'da Suçlulara Yardım Eden 13 Kişi Gözaltına Alındı

Hatay'da Suçlulara Yardım Eden 13 Kişi Gözaltına Alındı
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Hatay'da, alkollü ve suçlu şahısların kaçması için uygulama noktalarını sosyal medya gruplarında paylaşan 13 kişi gözaltına alındı. Emniyet güçleri, WhatsApp grubunda yer bildirimi yapan şahısları tespit ederek operasyon düzenledi.

Hatay'da suçlu ve alkollü şahısların kaçması için uygulama noktalarını sosyal medya gruplarında paylaşan 13 şahıs gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Emniyet müdürlüğü ekipleri; İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde yapılan denetim ve uygulamaların yeri ve konumunun, yaklaşık 800 kişinin olduğu WhatsApp grubunda paylaşıldığını tespit etti. Durum üzerine harekete geçen polis ekipleri, grup üzerinde yer bildirimi ve bilgi paylaşımı yapan toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye çıkartılan şüphelilerin savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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