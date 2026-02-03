Sosyal medyadan kandırdıkları genç kıza tecavüz ettiler
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medya üzerinden kandırdıkları 21 yaşındaki genç kızın kollarını kabloyla bağlayıp tecavüz eden 2 şahıs, cep telefonu ve 2 bin 200 lirayı gasp etti. Polis tarafından kısa sürede yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 1 Şubat günü İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde yaşandı. E.K. ile Y.Y. isimli 2 şahıs, sosyal medya üzerinden 21 yaşındaki S.B. isimli genç kadınla tanışarak buluştu.
KOLLARINI KABLOYLA BAĞLAYIP TECAVÜZ ETTİLER
Şahıslar, S.B.'nin kollarını kabloyla bağlayarak tecavüz ettiler ve cep telefonu ile 2 bin 200 TL parasını gasp ettiler. Genç kadının ihbarı sonrası 2 şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
TUTUKLANDILAR
Şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. Yapılan aramada suça konu; 2 adet bıçak, çekiç, 2 bin 200 TL para ve mağdur kişiyi bağladıkları kablo ele geçirildi.