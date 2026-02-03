Haberler

Sosyal medyadan kandırdıkları genç kıza tecavüz ettiler

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medya üzerinden kandırdıkları 21 yaşındaki genç kızın kollarını kabloyla bağlayıp tecavüz eden 2 şahıs, cep telefonu ve 2 bin 200 lirayı gasp etti. Polis tarafından kısa sürede yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Hatay'da sosyal medya üzerinden kandırılan 21 yaşındaki bir kadına tecavüz eden ve parası ile telefonunu gasp eden 2 kişi tutuklandı.
  • Şahıslar, kadının kollarını kabloyla bağlayarak tecavüz etti ve 2 bin 200 TL parası ile cep telefonunu gasp etti.
  • Yapılan aramada suça konu 2 bıçak, çekiç, 2 bin 200 TL para ve bağlama kablosu ele geçirildi.

Hatay'da sosyal medya üzerinden kandırdıkları 21 yaşındaki genç kızın kollarını bağlayıp tecavüz eden ve parası ile cep telefonunu gasp eden 2 şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, 1 Şubat günü İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde yaşandı. E.K. ile Y.Y. isimli 2 şahıs, sosyal medya üzerinden 21 yaşındaki S.B. isimli genç kadınla tanışarak buluştu.

KOLLARINI KABLOYLA BAĞLAYIP TECAVÜZ ETTİLER

Şahıslar, S.B.'nin kollarını kabloyla bağlayarak tecavüz ettiler ve cep telefonu ile 2 bin 200 TL parasını gasp ettiler. Genç kadının ihbarı sonrası 2 şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. Yapılan aramada suça konu; 2 adet bıçak, çekiç, 2 bin 200 TL para ve mağdur kişiyi bağladıkları kablo ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeko:

Bunları beslemeye gerek yok uyutacaksın

Haber YorumlarıMakarakukara Kakarakikiri:

Toplumu uyutmak bunları uyutmaktan kolay

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

ziki tuttular iyi oldu

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

