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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan kadın ayağa kalkamıyor

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Hatay'da, evine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın, bacağından yaralandı. Yaralı kadının tek isteği sokak köpeklerine bir çözüm bulunup toplanması

Olay, Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Bedia Sural, işten çıktıktan sonra evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında bacağında yarık oluşan kadın, hastanede tedavi edildi ve ayağına dikiş atıldı.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Yaralanan kadın, bölgede oluşan iltihaplanma sonrası ayağa kalkamaz oldu. Mağdur kadının tek isteğiyse sokak köpeklerine bir çözüm bulunması.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Ayağında oluşan iltihaplanma nedeniyle işine gidemediğini ifade eden Bedia Sural, "Ben işe giderken köpek saldırısına uğradım, 10 gün önce. Şu anda ayağım iltihaplandı. Şu an işime gidemiyorum, çok mağdur duruma düştüm. Lütfen köpeklere bir çare bulunsun ve toplansın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samandağ Hatay Hayvan Hakları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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