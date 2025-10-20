Haberler

Hatay'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Hatay'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, cadde ve sokakları göle döndürdü, yollar çöktü ve birçok evde hasar meydana geldi. Ekipler, hasar tespit çalışmaları ve yolların yeniden açılması için çalışmalar yürütüyor.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da, özellikle kıyı ilçelerde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklar göle dönerken, derelerdeki su seviyesinin yükselmesiyle taşkınlar meydana geldi. Payas'a bağlı Çınarlık ve Kartallık yaylalarında yollar çöktü, bazı evlerde hasar oluştu. Yoğun yağışın ardından bölgedeki zarar, dron görüntülendi. Yolların çökmesi sonucu bazı yaylalarda ulaşım sağlanamazken, bölgede yaşayan vatandaşlar mahsur kaldı. Ekiplerin bölgede hasar tespit çalışması başlattığı, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Çınarlık yaylası sakini Mehmet Bestami Altan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Gece çok yoğun ve uzun süreli yağmur yağdı. Saat üç buçuk civarında sel geldi, her yeri bu hale getirdi. Suyun getirdiği taşlar ve topraklar yolu kapattı. Şu anda Çınarlık'tan Paşa yaylasına kadar üç dört noktada yol kapalı. Mahsur kalan vatandaşlar var. Yaklaşık 8-10 yıl önce de sel olmuştu ama bu ondan çok daha büyük. Evlerimiz de zarar gördü." - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı
Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı

Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı
Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız, ne yapıyorsun?
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Trump o sözü duyunca haritayı yere fırlatmış: İsterse seni yok eder
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.