Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı
Hatay'da etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Toprakkale-İskenderun Otoyolu heyelan nedeniyle kapandı. Payas'ta engelli bir kadın, tekerlekli sandalyesiyle taşkın suyuna kapıldı.

Hatay'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi ulaşıma kapatıldı. Payas'ta akülü tekerlekli sandalyesiyle sulara kapılan bir kadın ölümden döndü.

İskenderun ve Payas ilçelerinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.

TEKERLEKLİ SANDALYESİYLE SULARA KAPILDI

Payas ilçesinde suyla dolan Şehit Yetkin Erşan Alt Geçidi'nde mahsur kalan akülü tekerlekli sandalyeli kadın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Ambulansa taşınan kadın, hastaneye kaldırıldı.

EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Cumhuriyet Mahallesi'nde de su basan evlerinde mahsur vatandaşlar, itfaiye ekiplerince botla çıkarıldı. Taşkın nedeniyle bazı ev ve araçların zarar gördüğü mahallede suyun tahliyesi için çalışma yürütülüyor.

HEYELAN OTOYOLU KAPATTI

Sağanağın etkisiyle yükseklerden gelen çamur nedeniyle kapanan Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisinde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. Bir cip ve tırın mahsur kaldığı yolda, Karayolları ekiplerince başlatılan temizlik çalışması sürüyor.

Sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan Payas devlet yolu ise tahliye ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toprakkale İskenderun Otoyolu'nda ise ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı bildirildi. Karacami Mahallesi'nde de yoğun yağış nedeniyle vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Botla evlere ulaşan itfaiye ekipleri, vatandaşları tahliye ettiler.

İSKENDERUN'DA DA HORTUM OLUŞTU

Fırtınanın etkili olduğu kentte İskenderun ilçesinde de hortum oluştu. Kıyı kesimlerinden net bir şekilde görülen hortum, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, hortumun deniz yüzeyinde ilerlediği ve bir süre sonra etkisini kaybettiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
