Kumlu'da samanlıkta çıkan yangında 3 buzağı telef oldu

Hatay'da samanlıkta çıkan yangında dumanlardan etkilenen 3 buzağı telef olurken, 3 buzağı yaralandı. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çiftliğe ulaşmadan söndürüldü.

Yangın; Kumlu ilçesi Güventaşı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir çiftliğin samanlık kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri hayvanların bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen 3 buzağı telef oldu ve 3 buzağı yaralandı. Yangında saman balyaları ve samanlık zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı