Haberler

Kumlu'da samanlıkta çıkan yangında 3 buzağı telef oldu

Kumlu'da samanlıkta çıkan yangında 3 buzağı telef oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kumlu ilçesindeki çiftlikte samanlıkta çıkan yangında 3 buzağı dumandan telef oldu, 3 buzağı yaralandı. İtfaiye müdahalesiyle alevler çiftliğe sıçramadan söndürüldü.

Hatay'da samanlıkta çıkan yangında dumanlardan etkilenen 3 buzağı telef olurken, 3 buzağı yaralandı. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çiftliğe ulaşmadan söndürüldü.

Yangın; Kumlu ilçesi Güventaşı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir çiftliğin samanlık kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri hayvanların bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen 3 buzağı telef oldu ve 3 buzağı yaralandı. Yangında saman balyaları ve samanlık zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi

Tesettüre girdi! Kim olduğunu öğrenince şaşıracaksınız
Kömür yüklü TIR, benzin istasyonu marketine daldı: Can kaybı var

Benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken canından oldu
Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Boğaz enfeksiyonu riskini artırıyor

Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Sonuçları çok fena
ABD gece boyunca vurdu, İran'da ölü sayısı her geçen saat artıyor

Bombalama tüm gece sürdü! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı

Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı
Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu

Taşacak Bu Deniz'in yıldızının girdiği tripler olay oldu
Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç