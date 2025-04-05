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Hatay'da sahile roket vurdu

Hatay'da sahile roket vurdu
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, fırtınadan kaynaklı oluşan dalgalar nedeniyle sahile roket vurdu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sıra dışı bir olay meydana geldi.

Hatay'da sahile roket vurdu

SAHİLE ROKET VURDU

Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında Meydan Mahallesi'nde karaya vurmuş roket tespit edildi.

Hatay'da sahile roket vurdu

DALGALARIN GETİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Dalgaların getirdiği düşünülen roket, ekipler tarafından güvenlik altına alındı.

Hatay'da sahile roket vurdu

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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