Hatay'da sahile roket vurdu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, fırtınadan kaynaklı oluşan dalgalar nedeniyle sahile roket vurdu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sıra dışı bir olay meydana geldi.
SAHİLE ROKET VURDU
Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında Meydan Mahallesi'nde karaya vurmuş roket tespit edildi.
DALGALARIN GETİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Dalgaların getirdiği düşünülen roket, ekipler tarafından güvenlik altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa