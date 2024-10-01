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Hatay'da Park Halindeki TOFAŞ Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'da Park Halindeki TOFAŞ Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
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Hassa İlçesi'nde park halindeyken motor kısmından alev alan TOFAŞ marka otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak araç kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan TOFAŞ kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Hassa İlçesi Mazmanlı Kanlıören Mahallesi'nde yaşandı. Evin önünde park halinde bulunan TOFAŞ marka otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hassa itfaiye istasyonu ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında TOFAŞ kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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