Haberler

Hatay'da Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Hatay'da Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan otomobilden alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle diğer araçlara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştirilen otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözler Mısır'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi

Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi
Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ayakkabı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 77 yıllık dev ayakkabı markası konkordato ilan etti
Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.