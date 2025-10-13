Hatay'da Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.
Yangın, İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan otomobilden alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle diğer araçlara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştirilen otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa