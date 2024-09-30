Hatay'da otomobille çarpışan motosikletten acı haber: Karı-koca hayatını kaybetti

Otomobille çarpışan motosikletteki karı ve kocanın öldüğü feci kaza kamerada

HATAY - Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki yabancı uyruklu karı ve koca öldü. Feci kazaysa çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İskenderun - Antakya yolu Belen ilçe merkezinde yaşandı. Yabancı uyruklu 37 yaşındaki Mursel Elhatip idaresindeki 31 MC 5031 plakalı motosiklet, Antakya istikametinde ilerleyen Mercedes Benz marka 31 EZ 111plakalı otomobille çarpıştı. Kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan motosikletin sürücüsü ve 34 yaşındaki eşi Emine Elhasan öldü. Feci kazaysa çevrede bulunan bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde; karayolunda ilerleyen otomobilin, karşıdan karşıya geçmek isteyen motosikletle çarpıştığı görüldü. Olay yerindeki incelemenin ardından karayolu araç trafiğine açıldı. Öte yandan ilk bilgilere göre kazada vefat eden karı ve kocanın 7 çocuğu olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anını anlatan 38 yaşındaki esnaf Kemal Güler, "Çalışıyordum iş yerindeydim. Araç geçti bir ses duyduk ve baktık ki araç motora vurmuş. 2 kişi yerde yatıyordu, önlemini aldık 112 ekiplerine bilgi verdik. Araç trafiğini de durdurduk, elimizden gelen buydu" İfadelerini kullandı.