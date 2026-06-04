Kırıkhan'da traktörle çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil takla atarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da otomobil ve traktörün çarpışmasıyla yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza; Gaziantep - Hatay yolu Kırıkhan ilçesi Güzelce mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen traktörle çarpışan otomobil takla atarak ters döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye; sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü ve traktör sürücüsü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 2 şahıs ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı