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Kırıkhan'da traktörle çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kırıkhan'da traktörle çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil takla atarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da otomobil ve traktörün çarpışmasıyla yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Gaziantep - Hatay yolu Kırıkhan ilçesi Güzelce mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen traktörle çarpışan otomobil takla atarak ters döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye; sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü ve traktör sürücüsü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 2 şahıs ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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