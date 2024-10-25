Hatay'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.
Hatay'da ormanlık alanda yaşanan yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde gece saatlerinde ormanlık alanda yaşandı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin hızlı müdahalesi yangının büyümesinin önüne geçti. - HATAY