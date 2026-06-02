Hatay'da motosikletle tek teker yapan gençlerin duvara çarptığı anlar kamerada

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ön teker kaldırarak ilerleyen motosikletli iki genç, direksiyon hakimiyetini kaybederek bahçe duvarına çarptı. Kazada hafif yaralanan gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Uzunkavak Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle sokaklarında gezen motosikletli genç sürücü, ön tekerlek kaldırarak ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü ve yolcu konumundaki genç hafif yaralandı. 2 gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anları anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Biz onlara yavaş deyince inat edip hızlı sürüp ön kaldırınca komşunun duvarına çarptılar"

Motosikletle ön kaldırıp ilerledikleri esnada komşunun duvarına çarptıklarını ifade eden Emine Dere, "Biz burada otururken motosikletliler geçince yavaş sürün diye söylüyorduk. Onlar dinlemeyip tek teker üzerinde daha hızlı gidiyorlar. Burası mahalle sokakları anayol değil. Biz onlara yavaş deyince inat edip hızlı sürüp ön kaldırınca komşunun duvarına çarptılar. Biz gelip onlara yardım ettik. Onlar biraz yavaş sürsünler. Benim engelli oğlum ve torunum var. Burada çocuklar okula gidiyor, olmaz böyle bir şey" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
