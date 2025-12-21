Erzin'de müstakil ev yandı

Hatay'da tek katlı müstakil evde çıkan yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın; Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangına, itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yaralanma ve can kaybı olmayan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında evde hasar oluştu. - HATAY