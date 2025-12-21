Erzin'de müstakil ev yandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, evde hasar meydana geldi.
Hatay'da tek katlı müstakil evde çıkan yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın; Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangına, itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yaralanma ve can kaybı olmayan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında evde hasar oluştu. - HATAY
