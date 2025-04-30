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Hatay'da Motosiklet Kazasında Annenin Acı Feryadı

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Hatay'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü Emirhan Ç.'nin annesi, kazanın ardından olay yerinde feryat etti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Evladı kazada ağır yaralanan annenin acı feryadı

HATAY - Hatay'da tırla çarpışarak yaralanan motosiklet sürücüsünün, annesinin olay yerindeki feryadı yürekleri dağladı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen 43 ACF 748 plakalı motosiklet tırla çarpıştı. Çarpışma sonrası alevlere teslim olan motosiklet sürücüsü Emirhan Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Evladının kaza haberini alarak olay yerine gelen yaralı gencin annesinin acı feryadıysa yürekleri dağladı. İtfaiye ekipleri, çarpışma sonrası alev alan motosiklete müdahale ederek söndürdü. Yaralı sürücünün hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa
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