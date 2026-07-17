Motosikletteki çiftin yere savrulduğu anlar kamerada
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki kadın ve erkek yola savruldu. Hafif yaralanan çiftin o anları araç kamerasına yansıdı.
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle akan trafikte devrilen motosikletteki kadın ve erkeğin yere savrulduğu anlar araç kamerasına yansıdı.
Kaza; Hassa - Kırıkhan yolunda yaşandı. Seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle akan trafikte devrildi. Motosikletteki kadın ve erkek 2 şahıs yola savruldu. Hafif şekilde yaralanan çiftin yere savrulduğu anlar araç kamerasına yansıdı. Araç kamerasında çiftin yere savrularak sürüklendikleri görüldü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı