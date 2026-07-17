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Motosikletteki çiftin yere savrulduğu anlar kamerada

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Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki kadın ve erkek yola savruldu. Hafif yaralanan çiftin o anları araç kamerasına yansıdı.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle akan trafikte devrilen motosikletteki kadın ve erkeğin yere savrulduğu anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza; Hassa - Kırıkhan yolunda yaşandı. Seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle akan trafikte devrildi. Motosikletteki kadın ve erkek 2 şahıs yola savruldu. Hafif şekilde yaralanan çiftin yere savrulduğu anlar araç kamerasına yansıdı. Araç kamerasında çiftin yere savrularak sürüklendikleri görüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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