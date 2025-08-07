Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı, sürücüleri yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Dörtyol ilçesine bağlı Altınçağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
