Hatay'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Hatay'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki Güney Özçelik, hayatını kaybetti. Otomobilin çarptığı motosiklet üzerindeki dört kişiden biri ağır yaralandı.

Hatay'da otomobille çarpışan motosiklette bulunan 17 yaşındaki Güney Özçelik isimli çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen H.Y. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen 2 motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletlerdeki 1'i ağır 4 kişi yere savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı 17 yaşındaki Güney Özçelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölümüyle sonuçlanan kaza anları saniye saniye kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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