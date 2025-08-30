Hatay'da Mezarlıklara Zarar Veren Şahsın Akli Dengesinin Bozuk Olduğu Belirlendi

Hatay'da geçtiğimiz günlerde zarar verilen 13 mezara akli dengesi bozuk şahsın zarar verdiği ortaya çıktı.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan mezarlıktaki 13 mezara zarar verilmiş ve yaşanan olay ilçede merak konusu olmuştu. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde olayla ilgili gerçek gün yüzüne çıktı. Yapılan incelemede; mezarlara zarar veren şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenirken, şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yetkililer, söz konusu akli dengesi bozuk şahsın Adana'da tedavi altına alınacağını bildirdi.

Mezarlığın zarar gördüğünü dile getiren mahalle sakinlerinden 57 yaşındaki Hasan Yanar, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Özerli Mahallesi mezarlığındayız. Şahıs akli dengesi yerinde olmadığı için serbest bırakıldı ama şu anda muhtarımız ve kaymakamımız konuyla ilgileniyor. Şahsın, hastaneye yatırılmasını istiyoruz. Kabristanda çocuklarımız da oyun oynuyor, mahalleli olarak tedirginiz. Gurbette olan vatandaşlarımız da arayıp tepki gösterdi. Muhtarımıza ve kaymakamımıza teşekkür ediyoruz, bir an önce şahsın hastaneye yatırılmasını bekliyoruz" dedi. - HATAY