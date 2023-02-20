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Hatay'da meydana gelen son depremde bir kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da meydana gelen son depremde bir kişi hayatını kaybetti

Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde Küçükdalyan Mahallesi'nde bazı evler yıkıldı.

Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde Küçükdalyan Mahallesi'nde bazı evler yıkıldı. Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybederken, bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremde Küçükdalyan Mahallesi Defne Sokak'ta bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalan Vahit Başman hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Başman'ın cenazesi ekiplerce enkazdan çıkartıldı. Polis ekipleri, gözyaşlarına boğulan Başman'ın ailesini teselli etmeye çalıştı.
Bölgede başka evlerin de yıkıldığı görüldü. Arama kurtarma ekipleri, enkazlarda çalışma başlattı. Bu sırada bir enkazda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükdalyan Hatay 3. Sayfa Haberler

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