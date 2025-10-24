Haberler

Hatay'da Kontrolden Çıkan Araç Kazasında 19 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Hatay'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu 19 yaşındaki sürücü Mehmet Reşit Solmuş hayatını kaybetti. Kaza, Yayladağı-Antakya yolu üzerindeki Sofular kavşağında gerçekleşti.

Hatay'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Yayladağı- Antakya yolu üzeri Sofular kavşağında yaşandı. Mehmet Reşit Solmuş (19) idaresindeki 31 ADT 232 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ağır yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Solmuş'un cenazesi Kırıkhan Asri Mezarlığına defnedildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
