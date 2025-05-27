Hatay'da Konteyner Kentte Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde Konteyner Kent içerisinde durumlarından şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın üzerinde bulunan siyah poşet içerisinden 380,78 gram narkotik Sentetik Kannabinoid maddesi çıktı, şahıslar gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesinde bulunan bir konteyner kent içerisinde polisin durumlarından şüphelenilerek durdurduğu; C.A. ile A.M.Y. isimli şahıslardan C.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında; siyah poşet içerisinde 4 parça halinde toplam 380,78 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 29 adet makarona sarılı vaziyette toplam 28,50 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 1,66 gram narkotik madde Amfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY