Hatay'da Konteyner Kentte Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı

Hatay'da Konteyner Kentte Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir konteyner kentte durdurulan iki şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 380,78 gram sentetik kannabinoid ve 28,50 gram narkotik madde ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Konteyner Kent içerisinde durumlarından şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın üzerinde bulunan siyah poşet içerisinden 380,78 gram narkotik Sentetik Kannabinoid maddesi çıktı, şahıslar gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesinde bulunan bir konteyner kent içerisinde polisin durumlarından şüphelenilerek durdurduğu; C.A. ile A.M.Y. isimli şahıslardan C.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında; siyah poşet içerisinde 4 parça halinde toplam 380,78 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 29 adet makarona sarılı vaziyette toplam 28,50 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 1,66 gram narkotik madde Amfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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