Hatay'da Kız Arkadaşını Darp Edip Rehin Alan Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir şahıs, kız arkadaşını darp edip rehin aldıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kız arkadaşını darp edip rehin alan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.

Olay, Arsuz'un Konarlı Mahallesi'nde meydana geldi. B.D. isimli şahsın kız arkadaşı A.H.'yi darp edip bir eve kilitleyerek dışarı çıkmasını engellediği ihbarı üzerine, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. B.D., bulunduğu adreste polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Darp edilerek rehin tutulan A.H. ise kurtarıldı.

Hakkında kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adli işlem yapılan şüpheli B.D., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY