Üye Girişi
Haberler

Hatay'da kayıp genç adamın cansız bedeni terk edilmiş binada bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Can Buz'un cansız bedeni, yaşadığı konteyner kentin 500 metre yakınındaki terk edilmiş binada bulundu. Depremden sonra depresyon ve şizofreni teşhisi konulan genç adamın kesin ölüm nedeni polis ekiplerinin soruşturması sonucunda belirlenecek.

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Can Buz'un cansız bedeni, yaşadığı konteyner kentin 500 metre yakınındaki terk edilmiş binada bulundu.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşayan Mehmet Can Buz, geçtiğimiz gün Çarşamba günü hava almak için konteynerden ayrıldı. Elektrik ve elektronik mezunu olan 31 yaşındaki Buz, ailesinin aramalarına cevap vermeyerek kayıplara karışmıştı. Depremden sonra depresyon ve şizofreni teşhisi konulan genç adam, ailesinin sokak sokak aramasına rağmen bulunamadı. Buz'un cansız bedeni 5'inci gününde sabah saatlerinde yaşadıkları konteyner kente 500 metre mesafedeki terk edilmiş apartmanda bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası ailesi şahsın kayıp olan Mehmet Can olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için morga sevk edildi. Buz'un kesin ölüm nedeni polis ekiplerinin olayla yürüttükleri soruşturma neticesinde netleşecek.

"Baba eve çok yakınım ve eve gidiyorum dedi, o saatten sonra telefonlara cevap vermedi"

Evladından acı haberi almadan önce açıklamalarda bulunan Mehmet Can Buz'un babası Cihan Buz, "Oğlum çok iyi okumuş, kültürlü ve üniversite bitirmiş elektronik mühendisiydi. Bu depremden sonra herkeste etkili olan psikolojik bir durumdan dolayı unutkanlığı ve stresi çoğaldı. Tedavi görüyordu. En son bir haftaya kadar hastaneye götürüp getiriyordum. Tedavisi iyi gidiyordu ama en son çarşamba saat 5.30'dan sonra bir daha kendisinden haber alamadım. Bana çıkıp bir dolaşacağım ve biraz yürüyeceğim dedi. Ondan sonra eve de geri dönmedi. En son kendisiyle Çarşamba öğleden sonra konuşmuştum. Baba, eve çok yakınım ve eve gidiyorum dedi. O saatten sonra telefonlara cevap vermedi. Kendine de zarar verebilir ve çevredekilerine de zarar verebilir. Çünkü kaç gündür ilacını almıyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

şizofreni Depresyon Depresyon 3-sayfa Defne hatay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title