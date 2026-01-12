Haberler

Dörtyol'da kaçak silah ve uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Güncelleme:
Hatay'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir kişide uyuşturucu ve birçok kaçak silah ele geçirildi. A.T. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık olaylarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese yapılan aramada; daralı ağırlığı 0,35 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 9 adet şarjör, 4 adet namlu, 1 adet silah gövdesi, 1 adet sürgü, 8 adet icra yayı, 142 adet fişek ile birlikte silah yapımında kullanılan 31 adet çeşitli malzeme ele geçirildi. Ayrıca ikamette mengene, kumpas, keski, matkap ve spiral makinesi bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.T. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi uyarınca işlem yapılarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
