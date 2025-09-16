Haberler

Hatay'da Kaçak İçki Operasyonu: 1035 Litre Ele Geçirildi

Hatay'da Kaçak İçki Operasyonu: 1035 Litre Ele Geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapılan operasyonda, toplam 1035 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda Arsuz Akçalı ve Gülcihan Mahallelerinde üç ayrı ikamette yapılan aramada;

900 litre fermante halde boğma rakı tabir edilen alkol, 135 litre içime hazır kaçak içki olmak üzere toplam bin 35 litre alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Y. ile C.Y. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

