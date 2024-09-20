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İş makinesi operatörü dehşet saçtı! 4 aracı biçti, arkasına bakmadan kaçtı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş makinesi operatörü, cadde üzerinde park halindeki 4 araca kepçesiyle zarar verdikten sonra olay yerinden kaçtı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıdığı belirtilirken, araç sahipleri polis ekiplerine başvurarak şikayette bulundu.

Olay, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan iş makinesı, cadde üzerinde park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kazada araçlar hasar görürken iş makinesi operatörü olay yerinden kaçtı. İş makinesinin araçları biçtiği anlar ve operatörün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VATANDAŞLAR OPERATÖRÜ DURDURMAYA ÇALIŞTI

Kazayı fark eden vatandaşların operatörü durdurmaya çalışması ise sonuçsuz kaldı. Araçları zarar gören vatandaşlar, polis ekiplerini çağırarak kazayı gerçekleştiren operatör hakkında şikayetçi oldular. Polis ekipleri, operatörü bulmak için çalışma başlattı.

"DIŞARIYA ÇIKTIĞIMIZDA KEPÇE 4 ARACI BİÇMİŞTİ"

Bölgede yaşanan trafik problemine ve kazalara çözüm bulunması için yetkililerden destek isteyen esnaf Taha Yeşil, kaza anını anlatarak, "İş yerinde müşterilerle ilgilenirken sesi ve gürültüyü duyduk. Dışarıya çıktığımızda kepçe 4 aracı biçmişti. Hemen yola atladık, iş makinesini durdurmaya çalıştık ama durmadı. Bilinçlimi yaptı, bilinçsiz mi yaptı bilemiyoruz. Durmaya çalıştı ama o esnada elleriyle bir şeyle uğraşıyordu. Dalmış mıydı bilmiyorum ama kaçtı gitti kepçe. Araçlarda hasar oluştu. 3 kişiydiler kepçenin üzerinde hiç durmadı, bilinçsiz yapılmamış olsa dururlardı" dedi.

İş makinesi operatörü dehşet saçtı! 4 aracı biçti, arkasına bakmadan kaçtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Yasin Pala:

arkasına çektikleri aracı ve yolu işgal edenleri sadece bicmis

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