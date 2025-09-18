Haberler

Hatay'da İnşaat Halindeki Binada Yangın Çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde inşaat halindeki bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındı. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı, ancak binada hasar oluştuğu bildirildi.

Hatay'da inşaat halindeki binada çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki binanın giriş katında yaşandı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer katlara ve binalara sıçramadan söndürüldü. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında binada hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
