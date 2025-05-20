Hatay'da İnşaat Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da İnşaat Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir inşaat sahasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası inşaatta hasar oluştu.

Hatay'da inşaat alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde bulunan inşaat sahasında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. İnşaatta yaşanan yangından dolayı hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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