Hatay'ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, Hürriyet ve Çay mahallelerinde meydana gelen işyeri ve kurum hırsızlıklarının şüphelileri tespit edildi. 6 hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.

Hatay'da hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık yapan şahıslar ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Hürriyet ve Çay mahallelerinde meydana gelen işyerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarının şüphelileri tespit edildi.

Hırsızlık şüphelileri, E.İ., B.A., Ö.D ve A.K ile muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan H.Z. ve suç eşyasını satın alma suçundan aranan O.G. isimli 6 hırsızlık şüphelisi şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardında hırsızlık şüphelisi 6 kişi adli makamlara sevk edildi.