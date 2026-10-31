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Hatay'da hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen hükümlü tutuklandı

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Hatay'da hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen hükümlü tutuklandı
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Hatay'da hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'da hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında B.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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