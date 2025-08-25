Hatay'da Fren Arızasıyla Kontrolden Çıkan Tır Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

Hatay'da freni arızalanan tır, park halindeki vidanjöre çarptı. Tırın önüne kattığı araçla bir iş yerine daldığı anlar kameraya yansırken, sürücü yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Kaza, Belen ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Süleyman Azarsu idaresindeki 51 ET 183 plakalı tır seyir halindeyken aracın freni arızalandı. Kontrolden çıkan tır, sürücünün tüm çabalarına rağmen duramayınca park halindeki vidanjöre çarptıktan sonra bir iş yerine girdi. İş yerine çarparak durabilen tırın şoförü Azarsu hafif yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili polis ekipleri çalışma başlatırken, kaza yapan tır şoförü Azarsu yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kaza anı ve tırın kontrolden çıkarak tozu dumana kattığı anlar ise kameraya yansıdı.

"Işıklarda trafik yoğun olduğu için kendimi boş tarafa attım ve kaza oldu"

Tır şoförü Süleyman Azarsu, "Çevirmeden aşağıya gelirken fren tutmadı. Fren tutmadığı için alt geçitten bu tarafa geçtim. Işıklarda trafik yoğun olduğu için kendimi boş tarafa attım. Sonuçta bu kaza oldu" ifadelerini kullandı. - HATAY