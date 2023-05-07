Hatay'da feci kaza: Kamyon, asker uğurlayan kalabalığa daldı

Bakan Koca: 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız yaralanmıştır"

HATAY - Hatay'da freni patlayan kamyonun önündeki araçlara çaparak asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana daldığı feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Olay, Hatay'ın Antakya ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İskenderun tarafından Antakya istikametine giden 34 DF 6798 plakalı kamyonun freni patladı. Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon diğer araçları da sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü. 4'ünün yandığı 12 aracın hasar gördüğü olaya itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri müdahale etti.

Olay yerinde yapılan incelemeler ve hastaneye tedavi altında olanlardan vefat edenlerle ölü sayısı 12'ye yükseldiği bildirildi. Hatay ile ilçelerden Kırıkhan ve İskenderun'daki hastanelerde 31 yaralının bulunduğu tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Bakan Koca: 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş,31 vatandaşımız yaralanmıştır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kaza ile ilgili sosyal medyasından yaptığı açıklamada: "Antakya'nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır.Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE Ekibi görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum" dedi.