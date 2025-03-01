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Hatay'da Feci Kaza: 6 Ölü, 8 Yaralı
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya - Reyhanlı karayolunda meydana gelen kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada incelemelerde bulundu. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kazada incelemelerde bulundu.

Antakya - Reyhanlı karayolu yolu Üzümdalı mevkiinde kamyonla minibüsün karıştığı kazada 6 kişi ölürken biri ağır 8 kişi de yaralandı. Hatay valisi Mustafa Masatlı olay yenide giderek incelemelerde bulundu. Kazazedelerin yakınlarıyla görüşerek başsağlığında bulundu. Masatlı burada yaptığı açıklamada, "Kazayla ilgili ekiplerimiz detaylı bir şekilde çalışıyor. Üzücü bir olay. Buradan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. 6 ölümüz var. Biri ağır olmak üzere 8 yaralımız var." dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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