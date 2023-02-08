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Hatay'da enkazın altındaki baba 53 saat sonra kurtarıldı, 3 çocuğu hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da enkazın altındaki baba 53 saat sonra kurtarıldı, 3 çocuğu hayatını kaybetti

Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında kalan 40 yaşındaki baba, ekipler tarafından 53 saat sonra kurtarılırken, 3 çocuğunun ise cansız bedenine ulaşıldı.

Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında kalan 40 yaşındaki baba, ekipler tarafından 53 saat sonra kurtarılırken, 3 çocuğunun ise cansız bedenine ulaşıldı.

Hatay'da depremde yıkılan Akevler Mahallesi'nde bulunan bir apartmandan 53 saat sonra canlı bir kişi daha çıkartıldı. Arama kurtarma ekipleri binaların enkazında kalan vatandaşları kurtarmak için büyük çaba sarf ederken, bir binanın enkazında kalan 40 yaşındaki baba Muhammed Karaj kurtarıldı. Ekipler, iletişim kurduktan sonra babayı bulunduğu yerden çıkarıp, ambulansla hastaneye sevk etti. Karaj'ın 3 çocuğunun ise cansız bedenine ulaşıldı. - HATAY

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hatay 3. Sayfa Haberler

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