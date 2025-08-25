Hatay'da Engelli Öğrencileri Taşıyan Minibüs Devrildi, 8 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan bir minibüs devrildi. Kaza sonucu 8 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da engelli öğrencileri taşıyan servisin devrilmesi sonucu yaşanan kazada araçta bulunan 8 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Bozhöyük Mahallesi'nde yaşandı. İçerisinde 8 çocuk, 5 yetişkinin bulunduğu engelli öğrencileri ve ailelerini taşıyan minibüs, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralı şahıslar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından yaralı olduğu tespit edilen 8 şahıs hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Yukay'ın cansız bedeni ROV ile görüntülendi

Halit Yukay'ın cansız bedeni görüntülendi! O ayrıntı dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.