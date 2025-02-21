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Hatay'da Elektrik Sobası Yangını: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'da Elektrik Sobası Yangını: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Antakya ilçesinde elektrik sobasından çıkan yangında evde mahsur kalan 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın sonrası olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik sobasında çıkan yangında evde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evde, elektrik sobasından kaynaklı yangın çıktı. Evde çıkan yangında mahsur kalan Tahir Keser, hayatını kaybetti. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken Keser'in cansız bedenini sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, Keser'in cenazesini Adli Tıp Morguna kaldırdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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