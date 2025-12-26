Elektrik tellerinin bomba gibi patladığı anlar vatandaşları tedirgin etti

Hatay'da elektrik kablolarının havai fişek gibi patlama anları kameraya yansıdı. Kış aylarında ısınmada elektrik kullanılmasıyla birlikte sık sık yaşanan patlamalar vatandaşları tedirgin ediyor.

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde elektrik kablolarında yaşanan arkla birlikte kablolarında patlamalar yaşandı. Son bir ayda bomba gibi yaşanan patlamalarla birlikte kıvılcımlar havai fişek gibi saçıldı. Mahalledeki vatandaşları tedirgin eden patlamalar anbean kameraya yansıdı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, elektrik kablolarında çıkan yangını söndürürken elektrik dağıtım şirketi personeli tarafından kablolarda yenileme yapıldı. Kısa süre elektriksiz kalan mahalle kabloların onarılmasıyla yeniden aydınlandı. Son bir ayda meydana gelen farklı patlamalar nedeniyle vatandaş tedirgin olduklarını ifade etti.

"Patlamalar sonrasında elektrikler kesiliyor ve kablolar yanıyor, ekipler hepsine müdahale ediyor"

Son bir ayda defalarca elektrik kablolarında patlamalar yaşandığını ifade eden Küçükdalyan Mahallesi Muhtarı Ali Gazaloğlu, "Küçükdalyan Mahallesi'nde son bir ayda günlük patlamalar oluyor ve kablolar düşüyor. Patlamalar sonrasında elektrikler kesiliyor ve kablolar yanıyor. Ekipler hepsine müdahale ediyor. Patlamalarda kıvılcım adeta havai fişekler gibi saçıyor. Geçen günlerde okulumuzun önündeki elektrik direği, öğrencilerin çıkışına 30 dakika kala bir kıvılcım çıktı ve patlamalar oldu. Patlama çok şiddetli bomba gibi patlıyor" ifadelerini kullandı. - HATAY