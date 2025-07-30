Hatay'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G. dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; 'Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.G., Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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