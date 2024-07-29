Vatandaşın duygularını istismar ediyor! Dilencinin üzerinden 5 bin lira para çıktı
Hatay'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden yaklaşık 5 bin TL para çıktı. Duygularını sömüren istismarcılara karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri paraya el koyarak ilenci hakkında kabahatler kanunundan işlem yaptı
Hatay'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden çıkan para ekipleri hayrete düşürdü. Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
DİLENCİLERE GÖZ AÇTIRILMIYOR
Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların duygularını sömüren istismarcılara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çaylı Caddesi'nde duygu sömürüsüyle dilencilik yapan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 4 bin 911 TL para ele geçirildi. Paraya el konularak dilencilik yapan şahıs hakkında kabahatler kanununca işlem yapıldı.