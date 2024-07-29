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Vatandaşın duygularını istismar ediyor! Dilencinin üzerinden 5 bin lira para çıktı

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Hatay'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden yaklaşık 5 bin TL para çıktı. Duygularını sömüren istismarcılara karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri paraya el koyarak ilenci hakkında kabahatler kanunundan işlem yaptı

Hatay'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden çıkan para ekipleri hayrete düşürdü. Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

DİLENCİLERE GÖZ AÇTIRILMIYOR

Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların duygularını sömüren istismarcılara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çaylı Caddesi'nde duygu sömürüsüyle dilencilik yapan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 4 bin 911 TL para ele geçirildi. Paraya el konularak dilencilik yapan şahıs hakkında kabahatler kanununca işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (4)

YILDIRAY YILDIRIM:

aynı uygulamayı köpekleri dilendirerek mama parası ameliyat parası toplayanlardan da bekliyoruz onlar da bir tür dilenci. topladıkları paralar da kayıt dışıdır !!!

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Zebra 21:

Bu devirde 5 bin TL para degilki

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YalancıSavar:

Dilenci bu dilenci. Bir ekmek parası diye para istiyor. Dilenci dediğin günü kurtarmak sadece karnını doyurmak ister. birikim yapmak değil

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yanıt0
Yusuf Kanat:

5 bin lira para mı dilencinin parasına göz diktiler 1 hafta da eve harcıyorum

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