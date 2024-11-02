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Hatay'da Depremzede Ailenin Yangın Faciası

Hatay'da Depremzede Ailenin Yangın Faciası
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Hatay'da bir depremzede ailenin işyeri ve yaşam alanı yangında küle döndü. Yasin Özkan, yangın sırasında tüm anılarının yandığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Hatay'da alevlerin yükseldiği yangında depremzede ailenin işyeri ve asrın felaketi sonrası yaşamlarını sürdürdükleri konteynerleri yandı. Yangında iş yeri ve yuvası yanan Yasin Özkan, anılarım yandı diyerek göz yaşlarına hakim olamadı.

Yangın, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Yasin Özkan isimli vatandaşa ait hurdacı dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, baraka iş yerini ve yandaki konteyneri sardı. Defne itfaiye istasyonu ekiplerinin müdahale sonucunda alevler, yanan konteynerin yanındaki konteynere ulaşmadan söndürüldü. Yangında, asrın felaketi sonrası Özkan ailesinin yaşam alanı olan konteyner ve baraka iş yeri küle döndü. İş yeri ve yengesinin konteyneri yanan Yasin Özkan, göz yaşlarına hakim olamadı. Zor anlar yaşayan depremzede vatandaşın bu anları yürekleri burktu.

"Depremden sonra buraya derme çatma bir şeyler yaptık"

Yaşadıklarını anlatırken göz yaşlarını tutamayan Yasin Özkan, "Ben kahve yapıyordum, etrafta evraklar tutuştu. Dalgınlığıma geldi, bir baktım alevler yükselmiş. 2 konteyner yandı, konuşacak durumda değilim. Bir tarafta tek kalıyordum, burada yengem kalıyor. Depremden sonra buraya derme çatma bir şeyler yaptık burasıda yengemin konteyneriydi. Çok acı bir şey, Rabbim kimsenin başına getirmesin. İnsanın bütün anıları yanıyor. Çok kötü bir duygu, anlatılmaz" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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